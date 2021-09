Referendum: Fico, ‘partecipazione e confronto linfa vitale democrazia’

Roma, 18 set (Adnkronos) – “Con la giornata di oggi è entrato nel vivo il confronto con gli altri presidenti di Parlamento in occasione del G7 Parlamenti nel Lancashire. Sicurezza e apertura delle sedi parlamentari, partecipazione dei cittadini alla decisione politica, ruolo e responsabilità dei social network sono alcuni dei temi che abbiamo affrontato”. Lo scrive su Facebook Roberto Fico.

“Rispetto al tema della partecipazione, abbiamo avuto un confronto molto intenso e interessante, a partire dal modo in cui petizioni e referendum sono utilizzati e funzionano concretamente nei diversi Paesi -prosegue il presidente della Camera-. Io ho portato l’esperienza italiana spiegando ai colleghi che proprio in questo periodo si stanno raccogliendo le firme con modalità nuove per svolgere referendum su temi importanti, come l’eutanasia, sui quali il Parlamento ha mancato finora l’appuntamento e non ha legiferato”.

“È un esempio concreto di come la partecipazione possa spronare le istituzioni ad agire in una determinata direzione o a interessarsi di un tema come nel caso delle 500mila firme raccolte in una settimana per il referendum sulla cannabis -scrive ancora Fico-. La partecipazione e il confronto tra posizioni diverse sono linfa vitale in una democrazia rappresentativa”.