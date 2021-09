Milano: partiti centrodestra, massimo impegno per Bernardo (2)

(Adnkronos) – “La grande affluenza e il successo di tutti gli eventi organizzati in questi giorni a Milano per Luca Bernardo ci mostrano una grande voglia di cambiamento in città e soprattutto una concreta possibilità di ottenere un buonissimo risultato reale ben oltre i dati dei sondaggi”, scrivono gli esponenti dei partiti di centrodestra dopo che il candidato sindaco per Milano della coalizione, Luca Bernardo, ha minacciato di ritirarsi se non verranno dati i fondi per la campagna e senza sintonia nella coalizione.

“Purtroppo siamo stati penalizzati da un ritardo nella possibilità di utilizzare gli spazi elettorali. Anche per questo nelle prossime due settimane metteremo in campo ogni sforzo per sensibilizzare i milanesi al voto e per convincerli a cambiare guida della città”, aggiungono.