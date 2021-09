Calcio: terza vittoria di fila per la Fiorentina, Genoa ko 2-1 e primo posto in classifica (2)

(Adnkronos) – Non cambia il trend nel secondo tempo con la Fiorentina padrona del campo e senza pioggia è tutto più semplice. Al 60′ arriva il gol con Saponara, entrato per l’infortunato Gonzalez. Il fantasista viola prende palla al limite dell’area, si accentra grazie al movimento di Biraghi e calcia forte e preciso sul secondo palo.

Il Genoa prova poco dopo a infilarsi in area con Behrami e Pandev e un contatto con Pulgar costringe Marinelli a consultare il Var che però lascia correre. Poco dopo è di nuovo la Fiorentina ad andare vicinissima al 2-0 con Duncan che tira benissimo da fuori ma trova Sirigu a sbarrargli la strada.

All’89’ la Fiorentina passa ancora e sempre grazie a un’invenzione di Saponara che raccoglie un campanile e di prima libera Bonaventura al centro dell’area: tiro sul secondo palo e raddoppio. Il Genoa trova il gol della bandiera al 98′ con Criscito su calcio di rigore provocato da un intervento di Igor su Badelj, ma non c’è più tempo perché subito dopo Marinelli fischia la fine del match.