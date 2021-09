San Paolo, 18 set. (Adnkronos) – “Amici miei, mi sto riprendendo molto bene. Oggi ho ricevuto visite da familiari, continuo a sorridere ogni giorno”. Sono le parole di Pelé, che via Instagram è tornato personalmente, dopo la figlia, a rassicurare tutti sulle proprie condizioni. “Grazie per tutto l’affetto che ricevo da voi”, ha aggiunto O’Rei nuovamente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di San Paolo dopo l’operazione per l’asportazione di un tumore al colon.