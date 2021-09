Sicurezza: Fdi avvia petizione per sfiducia a Lamorgese

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Da oggi sarà possibile sottoscrivere online all’indirizzo www.sfiduciamolamorgese.it la petizione lanciata da Fratelli d’Italia per chiedere ai parlamentari di firmare la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Sarà possibile sottoscrivere la petizione anche domani in piazza del Popolo a Roma in occasione della manifestazione “L’Italia del riscatto” con Giorgia Meloni. Saranno presenti i banchetti di Fratelli d’Italia dove firmare la petizione. L’iniziativa continuerà anche nelle prossime settimane.

“Frontiere spalancate all’immigrazione clandestina, rave party illegale nel viterbese, hotspot stracolmi, agenti che operano in condizioni vergognose: Fratelli d’Italia ribadisce la totale sfiducia nei confronti della Lamorgese e continua a chiedere le sue dimissioni. Gli italiani non meritano un ministro così”, dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.