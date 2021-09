Nautica, Giovannini: ‘Oltre 4 mld per trasformazione porti’

Genova, 16 set. (Adnkronos) – “Confindustria nautica ha riconosciuto un’attenzione particolare del Ministero e del Governo a questo settore. L’investimento nel Pnrr di oltre quattro miliardi di euro per il potenziamento e la trasformazione dei porti italiani è qualcosa che non si era mai visto al di là dell’investimento sulla diga del Porto di Genova”. Lo ha detto oggi a Genova il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini i intervenendo all’inaugurazione del 61mo Salone nautico.

“Mi rendo perfettamente conto dello scetticismo con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno e che deve essere smentito da fatti come questo Salone che dimostrano che l’Italia ha realizzato un salto culturale. Quello di cui questo Paese ha certamente bisogno è l’implementazione della realizzazione”, sottolinea.

L’interconnessione, aggiunge Giovannini, “è un altro elemento cruciale con il progetto di undici aeroporti, undici porti, nove centri intermodali connessi alle ferrovie e alle autostrade. Non bisogna però dimenticare i piccoli porti, quella nautica da diporto che è nelle capacità tecniche di questo Paese, ma anche è nelle preferenze delle famiglie italiane”.