Mps: Romeo, ‘assurdo spendere 5 mld per coprire errori Pd’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Spendere più di 5 miliardi di soldi pubblici per svendere Mps e lasciare nell’incertezza migliaia di lavoratori è inaccettabile. L’alternativa c’è ed è ricapitalizzare MPS spendendo meno della metà rispetto all’acquisizione da parte di Unicredit. Dopo essere stata trattata per anni come bancomat dal Pd ed aver ricevuto miliardi dallo Stato per essere risanata, la banca più antica del mondo non può subire anche questo torto. A Siena si vota il 3 e 4 ottobre per le elezioni suppletive: visto che il PD è protagonista assoluto del disastro Mps, che cosa ne dice il candidato Enrico Letta? Perché non ne parla? Perché si presenta nascondendo il simbolo? Perché scappa dal confronto?”. Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.