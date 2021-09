Moda: a Milano numerose sfilate dal vivo e l’export torna a crescere (2)

(Adnkronos) – Complessivamente nei primi sei mesi del 2021 l’export del settore moda per i territori di Milano Monza Brianza Lodi vale più di 4 miliardi di euro, di cui 2 miliardi hanno origine dalle esportazioni di articoli di abbigliamento e circa 1,5 miliardi dall’export di articoli in pelle (accessori, scarpe, etc.). Si tratta di circa il 62% delle esportazioni lombarde di questi prodotti. Rispetto allo stesso periodo del 2020, l’export fa registrare +38,8%, una crescita importante che fa recuperare anche sui dati precovid: rispetto al secondo trimestre 2019, il volume delle esportazioni del settore torna di segno positivo con un incoraggiante +1,1%.

Stati Uniti, Cina, Francia, Corea del Sud e Regno Unito sono i primi Paesi di destinazione, Con l’eccezione del mercato USA (-8,2%) su gli altri Paesi il volume degli scambi evidenzia un aumento rispetto al 2019 (rispettivamente +14,2% Cina, +4,8% Francia, +10,9% Corea del Sud e un rilevante +74% Regno Unito. È quanto emerge dall’elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Istat.

“La moda è un simbolo dell’eccellenza del Made in Italy, un settore economico concreto e dinamico che fa di Milano la capitale della fashion industry nel mondo. E’ da qui che dobbiamo ripartire, proiettandoci con queste realtà imprenditoriali nel futuro – ha dichiarato Elena Vasco segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. Dietro gli eventi che riaccenderanno di nuovo la nostra città, in continuità con il successo del Supersalone, c’è la qualità, la creatività e la tenacia di tante imprese, che da sempre sanno interpretare il cambiamento. Per supportarle, come Camera di commercio, investiamo in digitalizzazione e internazionalizzazione, con diversi strumenti come il percorso dell’Età Ibrida, con l’obiettivo di far emergere e accelerare soluzioni innovative e sostenibili come fattori premianti di sviluppo e competitività”.