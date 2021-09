Mafia: depistaggio Borsellino, il giallo dei colloqui di Scarantino con Tinebra/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – “La Boccassini era spessissimo nei nostri uffici. Ricordo quando mettemmo una microspia. Quando venne fuori che si erano portati il figlio del collaboratore Di Matteo. Che i fratelli Vitale si erano messi a disposizione per farlo portare via. Boccassini e Arnaldo La Barbera ci hanno atteso fino a notte, ricordo. Ci attendevano in ufficio per aspettare noi”, ricorda l’ex poliziotto. E poi racconta che dopo la strage di via D’Amelio “sono andato all’anagrafe per identificare gli immobili di tutti, per vedere se c’era qualche soggetto noto. Sono stato impegnato diverse ore, all’indomani sono andato in via D’Ameli. Abbiamo collaborato con la Scientifica e i vigili del fuoco per risalire ai pezzi di macchine saltati in aria, per cercare di portare via i rottami”.”I primi giorni Scarantino era tranquillo, quando lo incontrammo all’aeroporto militare di Boccadifalco era tranquillo. I problemi sono nati dopo, quando è arrivata la moglie. Perché Scarantino era di una gelosia folle”. A dirlo, interrogato al processo sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio è Vincenzo Militello, ex sostituto commissario della Dia di Palermo. Rispondendo alle domande dell’avvocato Giuseppe Seminara, che difende due dei tre imputati, ha ripercorso i momenti dopo la collaborazione dell’ex pentito Vincenzo Scarantino. Alla domanda della parte civile se Scarantino avesse “paura di qualcosa”, Militello ha risposto: “Assolutamente no”.

Poi, sollecitato dalla difesa ma anche dall’accusa, rappresentata oggi dal pm Maurizio Bonaccorso, Militello, parlando dell’ex capo della Mobile Arnaldo La Barbera ha detto: “Nel libro mastro dei Madonia non c’era alcun riferimento ad Arnaldo La Barbera. In passato era stato il collaboratore di giustizia Vito Galatolo, ex picciotto dell’Acquasanta, a fare il nome di Arnaldo La Barbera. Secondo Galatolo ci sarebbe stato un legame tra la famiglia mafiosa dei Madonia e Arnaldo La Barbera, coordinatore delle prime indagini sulla strage Borsellino, quelle depistate dalle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino. ”La Barbera – aveva raccontato Galatolo – era a libro paga dei Madonia, me lo disse mio zio Giuseppe Galatolo. Mi ricordo che dopo strage di via d’Amelio c’era il dottor Arnaldo La Barbera che si muoveva nella nostra zona. Mio zio ci diceva anche che Gaetano Scotto, dell’Arenella, aveva contatti con i servizi, ma non so se abbiano partecipato o meno alle stragi”.