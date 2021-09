Covid: in Lombardia 360 nuovi positivi, calano ricoverati nei reparti

Milano, 17 set. (Adnkronos) – In Lombardia ci sono 360 nuovi positivi al Covid secondo i 40.119 tamponi processati nelle ultime 24 ore, che portano il tasso dei positivi allo 0,8%.

Diminuiscono i ricoverati nei reparti, che sono 427 (-10), mentre in terapia intensiva ci sono due pazienti in più, per un totale di 59. I morti sono due.