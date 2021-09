Covid: Bernini, ‘solidarietà a Faraone, avanti senza paura’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Solidarietà al presidente Faraone vittima dello squadrismo no vax sui social per aver difeso vaccino e Green Pass. Andiamo avanti insieme, senza esitazioni e senza paura, per sconfiggere definitivamente il Covid, consapevoli che il governo ha intrapreso l’unica strada possibile a tutela della sicurezza sanitaria e della ripresa economica. I leoni da tastiera non capiscono che lo facciamo anche per proteggere loro”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.