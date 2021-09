Ue: Cuppi (Pd), ‘violenze di genere diventino euro crimini’

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “La risoluzione europea, che domandava che la violenza di genere diventasse un euro crimine, è passata. Non senza tentativi di ostruzionismo da parte della solita destra, che anche su questo tema riesce incredibilmente a fare muro. Ma è passata”. Così Valentina Cuppi, presidente dell’Assemblea nazionale del Pd.

“È un traguardo di civiltà che ora può e deve concretizzarsi sempre più. Perché in tutta Europa i femminicidi sono ormai quasi all’ordine del giorno. E solo nel nostro Paese, da inizio anno, sono state uccise 75 donne. Il tema della violenza di genere non può essere sottovalutato”.

“Per questo a livello europeo i reati di violenza contro le donne devono diventare eurocrimini, con l’obiettivo di rendere finalmente omogenea la lotta a questo fenomeno, in tutti gli Stati. Grazie a tutte le eurodeputate e tutti gli eurodeputati che hanno consentito che la risoluzione venisse approvata. Il vostro voto sarà la base di un lavoro più solido che non può più essere rimandato”.