M5s: Renzi, ‘nati con il Vaffa non capiranno mai regole, ma a colpire sono i silenzi’**

Roma, 16 set (Adnkronos) – “‘Fatelo fuori’, ‘sparategli’. Queste le urla dei 5stelle quando Conte mi accusa di averlo sostituto con Draghi con solo il 2%. Spero che un giorno i 5Stelle capiranno che le regole della democrazia non sono i sondaggi”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

“Temo che le regole della civiltà e del rispetto per gli avversari invece non le capiranno mai. Sono nati con il Vaffa, insistono con le minacce di morte: i Cinque Stelle cambiano alleati in Parlamento ma sono sempre gli stessi -prosegue il leader di Iv-. In casi come questo ciò che colpisce non sono le urla di pochi ma i silenzi dei tanti. Possono minacciare di farmi tutto, anche di spararmi: io continuo a lottare per le nostre idee a testa alta e senza paura”.