Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Bene estensione green pass per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e incentivare la campagna vaccinale. Ora tutte le forze di maggioranza sostengano in Parlamento le scelte del governo per la tutela della salute e delle attività economiche. Non c’è più spazio per ambiguità”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.