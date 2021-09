Covid: fonti, multe solo per lavoratori che entrano senza green pass

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Multe solo per i lavoratori che vengono beccati sul posto di lavoro sprovvisti di green pass. Questa, a quanto apprende l’Adnkronos, una delle misure emerse dalla cabina di regia col premier Mario Draghi, in vista del Cdm delle 16. Nessuna multa, invece, per chi si presenta al tornello sprovvisto di green pass, ma che verrà ‘rimbalzato’ a casa e figurerà come assente ingiustificato. Dopo 5 episodi di questo tipo, però, dovrebbe scattare la sospensione dal posto di lavoro e della retribuzione.