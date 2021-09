Al via il 61esimo Salone Nautico di Genova

Genova, 16 set. (Adnkronos) – Ha preso il via oggi la 61esima edizione del Salone Nautico di Genova. Lo storico salone, che fu l’unico del suo genere a svolgersi nel 2020, si ripropone per questa edizione seguendo le più aggiornate norme di sicurezza anti Covid a tutela di espositori e visitatori. E’ obbligatorio il Green Pass per accedervi ed è possibile sottoporsi a tampone rapido prima di arrivare alle biglietterie. La tradizionale cerimonia dell’alza bandiera si è svolta alle 10,30 presso la Terrazza del Padiglione Blu impreziosita dall’omaggio di “Nave Rizzo”, unità Fremm della Marina Militare italiana che incrociava nel bacino portuale ed ha salutato con la sua sirena. Presenti all’inaugurazione Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, il sindaco di Genova Marco Bucci, Carlotta de Bevilacqua, Presidente e ceo di Artemide, Renzo Rosso, Presidente del gruppo Otb (Diesel), Carlo Maria Ferro, Presidente di Ice Agenzia.

“Made in Italy, il Paese che traina il Paese” è stato il tema del convegno inaugurale con un confronto tra protagonisti differenti dalla nautica la moda e il design. E sostenibilità, accoglienza ed il saper fare italiano sono stati i protagonisti di questo incontro. Il Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi si è detto soddisfatto dei numeri raggiunti quest’anno dal settore nautico con una crescita per tutta la filiera, che diventa protagonista del rilancio del made in Italy. “Gli addetti del settore nautico sono cresciuti del 2,4% nel 2020, nonostante la pandemia e le previsioni di ulteriore crescita sono del 23,8 % superando di oltre sei miliardi il bilancio del 2008”.

Cecchi ha anche rivolto un quesito polemico al governo sulla nuova normativa sul leasing che, penalizzandoli, induce oggi gli utilizzatori stranieri a sottoscrivere le polizze all’estero.

Il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha rilevato che gli imprenditori italiani rappresentano nel mondo molto bene quello che sanno fare, ma nel dibattito pubblico questa capacità della nostra imprenditoria viene molto sottovalutata.

La mattinata era cominciata sotto la pioggia ed è continuata sotto un grigio e piatto cielo autunnale che non ha scoraggiato i visitatori che hanno affollato i moli e il Padiglione Jean Nouvel, unico sopravvissuto tra i detriti della vecchia Fiera di Genova, demolita per la realizzazione del nuovo Waterfront di Renzo Piano. Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha ricordato che fino a poche settimane fa il padiglione oggi pieno di barche era stato il principale hub vaccinale della Regione.