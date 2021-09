Tv: Formigli, ‘riparte Piazzapulita, ospiteremo tutti senza tranelli ma senza sconti’**

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “La spina dorsale del nuovo ‘Piazzapulita’? Inchieste e reportage, ed un parterre di opinionisti autorevoli che saranno in ‘esclusiva’ solo da noi. I leader politici sono invitati ma alle nostre condizioni, senza tranelli ma senza sconti”. Corrado Formigli racconta così, in un’intervista con Adnkronos, la nuova stagione di ‘Piazzapulita’, che riparte giovedì alle 21.15 in prima serata su La7. “Ripartiamo finalmente in presenza, il che mi permette di lavorare a contatto con i miei autori e soprattutto con gli inviati: torniamo a incontrarci dopo un anno e mezzo tostissimo”.

Un anno e mezzo in cui “abbiamo imparato che la serietà di un programma paga -spiega il conduttore- Piazzapulita è percepito come un programma credibile perché non si fonda sulle parole, ma va a cercare le conferme nella realtà. Questo è un punto molto forte della trasmissione perché mette gli ospiti nella condizione di doversi confrontare con questo, e di non poter giocare con le parole”. Si partirà sempre da “un filmato giornalistico importante, com’è nostra consuetudine -dice Formigli- Le immagini e il modo in cui sono girate e montate agiscono sullo studio. E’ diverso quando un ospite si trova davanti a delle immagini. La realtà è un vaccino contro la propaganda”.

Tra le novità del talk show c’è la presenza del giornalista in prima persona ‘sul campo’. “Quest’anno mi impegnerò ad andare io stesso nella realtà -rivela Formigli- A girare come inviato per l’Italia. Già nella prima puntata ci sarà un mio reportage sul caso Gkn a Campi Bisenzio. Non dunque la guerra della pandemia, ma la guerra del lavoro. Un tema emblematico, quello sul rischio della fine del lavoro dell’automobile in Italia”.