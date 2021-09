Sicurezza: Brescia, ‘presentato testo base su polizia locale, presto primo ok’

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Oggi i relatori Maurizio Cattoi e Simona Bordonali hanno presentato il testo della riforma della polizia locale che presto sarà votato in commissione. L’impegno di donne e uomini della polizia locale merita un nuovo quadro normativo in linea con le nuove esigenze di sicurezza. Non possiamo rimanere fermi a una legge del 1986”. Lo annuncia Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.

“Grazie a questo nuovo testo riconosciamo il ruolo della polizia locale con un maggiore coordinamento con le forze di polizia, con una specifica classe di rischio, con precise dotazioni e con decisivi investimenti su formazione e previdenza”.

“La proposta stanzia 120 milioni per la riforma, di cui 20 già inseriti nell’ultima manovra grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle. Il testo prevede tra l’altro anche l’accesso alle banche dati pubbliche utili allo svolgimento del servizio di polizia locale e il collegamento con il 112” aggiunge Brescia.