Federpol, vernissage musicale inaugura il 64° congresso nazionale

Milano, 15 set. (Adnkronos/Labitalia) – Al via domani sera la cerimonia inaugurale del 64° congresso nazionale della Federpol, la federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza. Il congresso, che avrà luogo presso il Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, si apre domani alle 20.30 con il vernissage musicale dei maestri Raffaello Bellavista ed Enrico Zucca.

Il pianista, cantante lirico, compositore Raffaello Bellavista presenta al pubblico un concerto di circa 45 minuti assieme ad uno dei più importanti collaboratori pianistici presente sulla scena italiana il maestro Enrico Zucca. Sarà un percorso musicale unico, quello proposto, con alcune delle più celebri arie d’opera e canzoni della tradizione napoletana.

Non mancherà poi un omaggio al sommo poeta Dante Alighieri che sarà ricordato con una composizione pianistica composta da Raffaello Bellavista. Il concerto si concluderà con una rielaborazione di Heroes di David Bowie che Bellavista dedicherà in modo simbolico alla Federpol.