Covid oggi Italia, 4.830 contagi e 73 morti: bollettino, numeri 15 settembre

(Adnkronos) – Sono 4.830 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 settembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Da ieri registrati 73 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 317.666 tamponi, il tasso di positività è all’1,5%. Le persone ricoverate sono 4.128 (-37). In terapia intensiva 540 pazienti (-14).

VALLE D’AOSTA – Sono 3 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 settembre in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Il totale delle persone contagiate dal virus nella regione da inizio epidemia sale a 12.067. I positivi attuali sono 71 di cui 68 in isolamento domiciliare e tre ricoverati in ospedale.

I guariti sono +12 rispetto a ieri per un totale complessivo di 15.523, i casi fino ad oggi testati sono 83.462, i tamponi complessivamente effettuati 176.405. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio epidemia a oggi sono 473.

SARDEGNA – Sono 104 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 settembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covi-19. Si registrano altri 3 morti: si tratta di due donne, di 80 e 91 anni, e un uomo di 81 anni, tutti residenti nella Provincia di Sassari.

I nuovi casi di positività sono stati individuati sulla base di 2.945 persone testate e 27.876 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati in ospedale sono 194 (-7), 24 in terapia intensiva (+ 1 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono ancora 4.146 (- 301 rispetto a ieri).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 135 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 15 settembre 2021, secondo dati e numeri covid nel bollettino della regione. Si registrano 2 morti. Nel dettaglio, su 5.217 tamponi molecolari sono stati rilevati 123 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,36%.

Sono inoltre 3.651 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (0,33%). Restano 9 le persone in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 47, come comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute.

ABRUZZO – Sono 93 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 15 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino Covid della regione, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 80377. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2535. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2773 tamponi molecolari e 3614 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.45%.