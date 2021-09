TOGET4U:il portale per chi cerca staff per i propri eventi

(Torino, 14 Settembre 2021) – Torino, 14 Settembre 2021 – Nato dalle esigenze di un gruppo di imprenditori torinesi spesso alla ricerca di professionisti per i loro eventi, ToGet4U è un portale web studiato proprio per semplificare la ricerca di tutte quelle figure che normalmente servono quando si desidera partecipare ad una fiera o organizzare convention, sfilate, mostre ed eventi aziendali e privati di qualsiasi genere. Non solo hostess, steward e promoter, ma anche interpreti, modelle, cuochi, barman, camerieri, DJ, cantanti, animatori per locali e addetti alla sicurezza.

ToGet4U è un pratico strumento per agevolare la ricerca e selezione da parte di imprenditori ed aziende, ma ancor di più per chi cerca ogni giorno nuove occasioni di lavoro in questo settore.

Da un lato infatti aziende, imprenditori, agenzie marketing, privati e organizzatori di eventi possono ricercare gratuitamente i professionisti di cui hanno bisogno e successivamente decidere se acquistare il loro contatto, procedendo ad un ingaggio diretto, oppure lasciare ai referenti del portale il loro coordinamento e tutta la parte contrattuale.

In alternativa possono affidarsi completamente a ToGet4U e, indicando le proprie esigenze, aprire un’offerta di lavoro, scegliendo successivamente i professionisti tra le persone candidate all’offerta.

ToGet4U permette massima flessibilità ai clienti nella ricerca e nella modalità di assunzione (diretta o indiretta/assistita).

Dall’altro lato i vari professionisti iscritti possono crearsi gratuitamente un profilo professionale con foto, dati ed esperienze passate e candidarsi alle diverse offerte di lavoro, regolarmente pubblicate in una apposita pagina del portale.

Un’altra funzione del portale è l’organizzazione di eventi – soprattutto feste private – nelle principali città italiane (in particolare a Milano, Roma, Torino). L’obiettivo resta sempre lo stesso: aiutare i clienti a risparmiare. L’organizzazione dell’evento, infatti, avviene confrontando i prezzi e le proposte dei diversi fornitori di servizi convenzionati con loro (aziende di catering, servizi di noleggio, location e altri servizi) in modo da ottenere sempre il miglior preventivo per il cliente, in base alle sue necessità.

ToGet4U non applica nessun ricarico ai prezzi dei vari fornitori (che sono presentati al cliente nella massima trasparenza), ma richiede una commissione per l’avvio dell’iter organizzativo.

Diverse le recensioni positive già arrivate su questo nuovo servizio partito da qualche mese e già molto utilizzato dalle aziende, attente più che mai dopo la pandemia al contenimento dei costi aziendali.

Come puoi vedere nel sito nella ToGet4U non è la classica agenzia ma un portale di professionisti operativo in tutta Italia, sempre con l’assistenza di un operatore, coniugando l’economicità e i vantaggi di un portale web, ma mantenendo il coordinamento umano tipico delle classiche agenzie di hostess e promoter.

Per chi cerca un professionista in questo settore, e per chi vi cerca lavoro, è nata la soluzione che mette tutti d’accordo.

ToGet4U, nata a Torino nel gennaio 2021, aiuta aziende, imprenditori e privati a rendere perfetto ogni evento. Opera nelle principali città italiane: in particolare Milano, Roma, Torino.

