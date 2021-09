Sport: Vezzali, ‘Coni centrale, Sport e Salute plus per sport italiano’

Roma, 14 set. – (Adnkronos) – “La riforma del 2018 ha esaltato il ruolo del Coni e i risultati ottenuti ai Giochi olimpici di Tokyo lo dimostrano. C’e’ tanto da fare e io mi aspetto tanto dal Comitato olimpico nazionale. Conosco benissimo la posizione di alcuni di voi su Sport e Salute. Ho chiesto un cambio di passo fin dall’inizio. Sport e Salute deve avere un ruolo di supporto. La scelta di Diego Nepi Molineris nel ruolo di direttore generale vuole andare nella direzione di una svolta per una società attiva, percepita come un plus per lo sport italiano”. Così il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, in occasione del suo intervento al Consiglio federale del Coni.