Salone Risparmio: al via domani 11esima edizione con 12mila iscritti

Milano, 14 set. (Adnkronos) – Prende il via domani a Milano il Salone del Risparmio, contando su più di 12mila iscritti. All’undicesima edizione dell’evento dedicato al risparmio gestito, organizzato al Mico fino al 17 settembre, si terranno 115 conferenze, con oltre 350 relatori. Tra i protagonisti attesi ci sono anche i ministri Elena Bonetti e Roberto Cingolani. Il tema di quest’anno è: “Da risparmiatore a investitore: la liquidità per costruire nuovi mondi”, che sarà il fil rouge del programma di conferenze.

Domani aprirà i lavori Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni, a cui seguiranno gli interventi di Alessandro Rivera, dg del Tesoro, e di Frédéric Laloux, uno dei massimi esperti mondiali di organizzazione aziendale e autore del best seller “Reinventing Organizations”. Giovedì si terrà la conferenza “Smart working, da necessità a scelta di inclusione” con l’intervento della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Bonetti. Durante l’incontro verranno presentati da Mariano Corso, docente di Leadership & Innovation del Politecnico di Milano, gli esiti di una ricerca che Assogestioni ha affidato all’ateneo.

Venerdì 17 settembre le strade per la costruzione di un’economia più sostenibile e inclusiva saranno al centro della conferenza di chiusura dell’edizione intitolata “Visioni sostenibili. Strategie per l’ambiente e la società”. Qui è previsto l’intervento istituzionale di Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, e il keynote speech del botanico Stefano Mancuso.