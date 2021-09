Recovery: Timmermans, ‘Italia ottimo esempio’**

Strasburgo, 14 set. (AdnKronos) – – L’Italia è un “esempio veramente ottimo” di come si possano utilizzare i fondi di Next Generation Eu per favorire la transizione a fonti di energia meno inquinanti. Lo sottolinea il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Frans Timmermans, a margine della plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

“Quello che ha fatto l’Italia – afferma – è utilizzare il programma” Next Generation Eu “anche per fare la transizione energetica. E questo è essenziale, perché l’energia da fonti rinnovabili costa molto meno del gas naturale”.

“Se avessimo fatto questo cinque anni fa, oggi i prezzi non sarebbero così alti. Dunque, dobbiamo accelerare la transizione energetica e l’Italia è un bell’esempio, perché sta facendo un lavoro veramente ottimo”, conclude.