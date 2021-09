Governo: Fratoianni, ‘contraddizioni maggioranza insolubili’

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Questa è una maggioranza, lo vediamo tutti i giorni, le cui contraddizioni sono insolubili. Non c’è tema e non ci sarà tema, se non la gestione ordinaria e quotidiana del potere, su cui questa maggioranza può e potrà essere in grado di dare delle indicazione comuni”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ad Agorà.

“Ad esempio prendiamo il decreto anti delocalizzazioni – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – che stiamo aspettando da settimane, quel che sappiamo è che non ci sarà assolutamente nulla di quello che avremmo bisogno perchè le spinte dentro la maggioranza sono del tutto contrastanti fra loro, e questo vale su tutto”.

“Se pensiamo anche che questo governo – conclude Fratoianni – ha sbloccato i licenziamenti senza aver fatto le norme sugli ammortizzatori sociali, e poi stupirsi indignati delle aziende che licenziano, siamo a punto e a capo”.