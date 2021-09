Covid: Meloni, ‘estensione green pass arma di distrazione’

Catanzaro, 14 set. (Adnkronos) – “Penso che la continua estensione del green pass sia solo un’arma di distrazione per non far vedere che il Governo non si è messo in sicurezza sulla riapertura sulle due principali direttrici che c’erano”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, parlando a Catanzaro.

“I mezzi di trasporto pubblici, il più grande cluster dall’inizio del Covid -ha spiegato- Sulle scuole, a parte l’acquisto di altre sei milioni di euro di banchi a rotelle e il problema di far vaccinare il rimanente dieci per cento di docenti, mi pare che soluzioni non ce ne siano. Una soluzione plausibile era l’areazione meccanica controllata: secondo moltissimi esperti se ci fossero nelle aule sistemi di areazione meccanica controllata non avremmo un alto rischio di contagio. Mi pare che il Governo non ci abbia neanche riflettuto e io lo proposi a Mario Draghi in persona”.