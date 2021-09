Coni: Consiglio nazionale propone istituzione ministero dello Sport’ (2)

(Adnkronos) – “Nello stesso tempo, lo sport di base e di vertice, deve essere interamente affidato al Coni e alle sue articolazioni territoriali, in stretta sinergia con gli organismi sportivi”, prosegue il testo letto in Consiglio nazionale dal presidente Malagò.

“Il Consiglio nazionale auspica un confronto serrato ed approfondito con il governo al fine di raggiungere un’intesa che possa migliorare quanto di importante lo sport è riuscito a fare fino ad ora e, nell’occasione, ringrazia la sottosegretaria di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali, per il ruolo che ha svolto finora e per l’aiuto che sinceramente darà al mondo dello Sport”, conclude il numero uno dello sport italiano.