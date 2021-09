Calcio: Pioli, ‘in Champions il livello si alza, vogliamo dimostrare che ci siamo anche noi’

Milano, 14 set. – (Adnkronos) – “In Champions League il livello si alza, è una grande opportunità per dimostrare che ci siamo anche noi”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League ad Anfield Road contro il Liverpool.

Poco più di un anno fa i rossoneri incontravano nei preliminari di Europa League Bodo Glimt, Shamrock e Rio Ave. Ora Liverpool, Atletico e Porto. “Sicuramente c’è stata una crescita -prosegue Pioli-. Rispetto a quegli avversari è passata quasi un’intera stagione, tutte le nostre esperienze ci sono servite per crescere, commettere errori, lavorarci sopra e migliorare. Credo che l’inizio della stagione stia dimostrando che la squadra ha capito come deve interpretare le partite”.