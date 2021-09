Calcio: Adani critica Allegri, ‘Juve rosa più forte della Serie A, non può giocare così’

Roma, 14 set. – (Adnkronos) – “La Juve ha la rosa più forte del campionato. Se sei la squadra più forte non puoi presentare questo tipo di partite. La squadra non può proporre un calcio di questo tipo. Non posso pensare che Allegri non abbia una proposta di gioco e non riesca a far giocare meglio la Juve”. Daniele Adani torna a criticare Massimiliano Allegri dopo il ko dei bianconeri a Napoli.

Puoi vincere o non vincere ma la squadra deve giocare meglio -aggiunge l’ex opinionista di Sky alla Bobo Tv-. Se l’analisi della partite è che non ci hanno tirato in porta e devi resistere solamente, allora tu non puoi essere la squadra più forte d’Italia. Bisogna analizzare le partite senza scuse, ma con responsabilità. Solo così costruisci un lavoro che porterà risultati migliori di questi”.