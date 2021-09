Basket: Nba, ipotesi nuovo torneo durante la stagione, premi da 1 mln a giocatore

New York, 14 set. – (Adnkronos) – Dopo l’introduzione del play-in e delle partite da dentro o fuori per determinare le ultime qualificate ai playoff, la Nba potrebbe lanciare dalla prossima stagione un’altra novità che sta molto a cuore ad Adam Silver: un vero e proprio torneo a parte, parallelo, nel corso della regular season, i cui risultati non dipendono in alcun modo da quelli ottenuti fino a quel momento nella corsa ai playoff.

Il regolamento di un’eventuale competizione del genere resta ancora nebuloso, mentre stando a quanto riportato da The Athletic è già stata trovata la chiave per rendere interessante e attrattivo il nuovo trofeo: i soldi. L’entusiasmo raccolto da iniziative di questo tipo è sempre stato minimo e uno dei modi per motivare i giocatori a dare il massimo (aggiungendo partite a una stagione che già, come minimo, ne conta 82) è mettere in palio dei riconoscimenti in denaro.

L’idea è quella di premiare ogni giocatore con 1 milione di dollari: una cifra considerevole soprattutto per le seconde linee che vedrebbero aumentare non di poco in maniera percentuale i loro guadagni. Una proposta che è stata discussa nelle scorse ore e che potrebbe vedere la luce nelle prossime settimane, dando così alle squadre una seconda chance di successo oltre all’eventuale conquista dell’anello Nba.