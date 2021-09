Tariffe: Bernini, ‘maxi aumento bollette stangata insostenibile’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Un aumento della bolletta elettrica del 40 per cento nel prossimo trimestre sarebbe una stangata insostenibile per famiglie e imprese, oltre che un freno per la ripresa economica. Il ministro Cingolani ha correttamente lanciato l’allarme, ma non può certo bastare: serve un intervento immediato, e in prospettiva è necessario esaminare senza pregiudizi il ritorno al nucleare, altrimenti rischiamo di pagare carissima la transizione verso fonti green di energia programmata in Europa”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.