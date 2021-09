Pd: domani Agorà dem su ‘Il Lavoro delle donne’, partecipano Orlando e Furlan

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Il Lavoro delle donne. Autonomia, condivisione, parità” questo il titolo dell’Agorà che si terrà domani a Roma, nel cortile della Casa internazionale delle donne. L’evento, in presenza, inizierà alle 17.30 e si chiuderà alle ore 20. I lavori saranno aperti da Cecilia D’Elia, portavoce nazionale della Conferenza delle democratiche della segretaria nazionale del Pd e da Barbara Leda Kenny, coordinatrice di InGenere. Si legge in una nota del Pd.

“L’appuntamento fa parte del percorso di apertura alla società, promosso dal segretario Enrico Letta, grande esperimento di democrazia partecipativa rivolto alle cittadine e ai cittadini interessati a costruire insieme l’agenda politica del PD e del centrosinistra. Il tema sarà il lavoro delle donne in senso lato, quello retribuito e quello gratuito, quello che manca o è precario. Il lavoro delle donne muove il mondo, ma troppo spesso non viene riconosciuto”.

“Perché gran parte di questo lavoro è gratuito, riguarda la cura e la riproduzione della vita e viene affidato alle donne come compito minore e socialmente poco rilevante. Parlare del lavoro delle donne significa quindi parlare dell’ organizzazione sociale e indicare proposte e progetti che investano nella cura, puntino all’equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro, la condivisione del lavoro di cura, un nuovo welfare, il contrasto alla precarietà, il sostegno all’imprenditoria femminile, alla parità salariale”.