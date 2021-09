Nordcorea testa missile a lungo raggio, Usa: “Minaccia per mondo”

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha testato con successo un nuovo missile da crociera a lungo raggio. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa statale nordcoreana Kcna spiegando che il missile è stato in grado di raggiungere una distanza di 1.500 chilometri. Si tratta di ”un’arma strategica di alto livello”, ha aggiunto. Nel test non sono state violate le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Preoccupazioni sono state espresse dal Giappone e dalla Corea del Sud. Il portavoce del governo giapponese Katsunobu Kato ha detto che il suo governo è ”preoccupato” e sta lavorando con Stati Uniti e Corea del Sud per monitorare la situazione. L’agenzia di stampa sudcoreana Yohap ha spiegato che l’esercito di Seul sta valutando la situazione con attenzione insieme agli Stati Uniti.

Il test missilistico condotto dalla Corea del Nord dimostra che ”continua a concentrarsi sullo sviluppo di un programma militare e minaccia i Paesi vicini e la comunità internazionale”, ha affermato il Pentagono in una nota, mentre fonti dell’amministrazione Biden hanno riferito che gli Stati Uniti stanno ”monitorando la situazione”.