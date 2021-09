Covid: Letta, ‘immunità totale essenziale, non facciamoci fermare da ambiguità’

Roma, 13 set (Adnkronos) – “E’ essenziale che nel nostro Paese venga raggiunta veramente l’immunita totale, e siamo ancora lontani”. Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

“C’è chi dice ‘cosa altro volete, siamo a tre quarti di vaccinati?’, il punto è questo. Se rimane una fetta troppo larga di persone che non si sono volute vaccinare e lì dentro esplodono le varianti, poi anche la vaccinazione dei tre quarti rischia di essere una difesa molto più debole”, ha sottolineato il segretario del Pd.

“Noi vogliamo rimanere liberi, oggi siamo liberi e in condizione di fare quasi tutto perchè la vaccinazione e il green pass consentono libertà. Non facciamoci fermare da una assenza di responsabilità e dalle ambiguità. Avati in questa direzione”, ha detto ancora Letta.