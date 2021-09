Coni: Vezzali, ‘domani occasione per indicare obiettivi e traguardi verso i quali muoversi’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Sono contenta per l’occasione di domani che mi permette di ascoltare il mondo delle Federazioni, Discipline Associate, Enti di promozione e organismi sportivi, e celebrare i successi che sono giunti in questa estate, in attesa di festeggiarli la prossima settimana al Quirinale ed a palazzo Chigi. Ma sarà anche l’occasione per guardare avanti e indicare i prossimi obiettivi e i traguardi verso i quali muoversi tutti insieme”. Sono le parole del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali all’Adnkronos. La Vezzali domani sarà al Coni in occasione della Giunta e il Consiglio Nazionale, un momento per celebrare i successi sportivi dell’Italia ma anche per dare un indirizzo per i temi da affrontare per la ripresa post covid.