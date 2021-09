Comunali: Letta, ‘siamo competitivi dovunque’

Roma, 13 set (Adnkronos) – “Abbiamo fatto le migliori scelte possibili, siamo competitivi dovunque”. Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd. “Le amministrative noi le abbiamo interpretate bene, con le giuste candidature con metodi che si adattano alla situazione -ha spiegato il segretario del Pd-. In alcuni casi ci sono state le primarie, alcune molto combattute e altre meno. In altri casi non c’è stato bisogno. Ma è un fato di intelligenza politica del partito e dei gruppi dirigenti nazionali e locali adattare ogni volta il giusto metodo per arrivare alla migliore soluzione possibile”.