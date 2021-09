Cinema: Jeff Bridges, ‘il mio cancro è in remissione, torno sul set’**

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Buone notizie sulla salute dell’attore Jeff Bridges. La star e produttrice esecutiva di FX della prossima serie drammatica di Hulu ‘The Old Man’ ha infatti condiviso un aggiornamento su Instagram, sottotitolato “mi sento meglio”, che rimanda al sito dell’attore. “Il mio cancro è in remissione: la massa ‘9 X 12’ si è ridotta alle dimensioni di una biglia”, scrive Bridges, e “il mio Covid è nello specchietto retrovisore”. In un lungo post, Bridges posta anche un’anteprima di quello che sembra essere un filmato girato prima della sua diagnosi. “Sono entusiasta di tornare a lavorare su The Old Man! Sembra che sia venuto bene”, scrive. “Ecco una sbirciatina..”.

Originariamente prevista per il debutto nel 2021, la serie, che segna il ritorno di Bridges alla serie televisiva dopo cinque decenni, è in pausa dalla produzione da ottobre, quando l’attore ha rivelato che gli era stato diagnosticato un linfoma. Inoltre, gli era stato diagnosticato il Covid all’inizio di quest’anno. Le riprese di ‘The Old Man’ erano a circa due terzi quando tutta la produzione è stata interrotta a metà marzo 2020 a causa dell’escalation della pandemia di coronavirus. Le riprese della serie erano appena ricominciate, con circa tre episodi rimasti da girare, quando a Bridges è stato diagnosticato un cancro e ha iniziato il trattamento lo scorso autunno.