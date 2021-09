Calcio: Dal Pino, ‘governo prenda in considerazione capienza al 100% negli stadi’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Sarà un campionato affascinante, dispiace vederlo iniziare soltanto con il 50% del pubblico e non col 100% come avvenuto in Inghilterra. Anche in Francia c’è il pubblico al 100% e noi vorremmo tanto che il governo prendesse in considerazione quella che è sempre stata la nostra unica richiesta: tornare ad avere il 100% degli spalti pieni”. E’ quanto afferma Paolo Dal Pino, presidente della Lega calcio di Serie A e vice-presidente vicario della Figc, nella prima puntata (la 632esima) della nuova stagione di “La politica nel pallone” la storica trasmissione radiofonica della Rai condotta da Emilio Mancuso. “I club non possono più reggere una condizione di svantaggio nei confronti delle squadre estere”, ha concluso il n.1 della Lega di A.