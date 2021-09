Scuola: Pro Vita & Famiglia, ‘green pass per genitori? Rischio discriminazione per bambini’

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Speriamo di aver capito male, tanto ci pare assurdo: intendete che se un bambino dovesse sentirsi male, la mamma deve correre a cercare una farmacia per il tampone, invece che correre dal figlio?”. E’ il commento di Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, sull’obbligo di Green Pass anche per i genitori che si recano dentro le scuole dei propri figli.

“Cosa accadrà – prosegue Ruiu – se una mamma verrà chiamata d’urgenza perché il figlio deve essere cambiato? Gli verrà impedito l’accesso a scuola se sprovvista di green pass? Chi è vaccinato dovrà fare il tampone ? O ancora una volta la questione è più politica ché sanitaria?”

“Ancora una volta il pericolo di discriminazione per i bambini è lampante. Come rappresentanti di genitori ci aspettiamo risposte chiare e rassicuranti in questa rincorsa di decreti e notizie sui giornali”, conclude Maria Rachele Ruiu.