Moto Guzzi, Fontana: “Un motore che è musica”

Mandello del Lario, 10 set. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla presentazione della nuova fabbrica dello storico marchio di Mandello del Lario, ha espresso la sua soddisfazione per i nuovi investimenti messi in campo dal Gruppo Piaggio. “Guzzi è una grande eccellenza del mercato italiano, ho sentito partire il suo motore ed è musica”, ha dichiarato Fontana ricordando anche il raggiungimento dei 100 anni della moto Guzzi.

“Da parte di Colaninno ho visto grande volontà di proseguire sulla strada tracciata e sono contento che tutto questo avvenga nel luogo storico dove tutto è partito; è significativo per l’intero territorio non solo per il lavoro ma anche per la passione che il marchio Guzzi genera”. Infine sollecitato sui suoi trascorsi con le due ruote ha ricordato: “Andavo in moto e ora non so se riprendere. Avevo uno scooterone che era una schifezza e prendere una moto Guzzi potrebbe essere una buona idea”, ha concluso Fontana.