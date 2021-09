Adm: Fico, ‘svolge ruolo essenziale per tutela salute, sicurezza e legalità’

Roma, 10 set. (Adnkronos) – L’Agenzia svolge un “ruolo essenziale” nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni illegali, nel controllo doganale, nella tutela e nella difesa della salute dei cittadini come dimostrato dal rilevante contributo fornito nel fronteggiare l’emergenza sanitaria del Covid, ed è uno snodo centrale per il “buon funzionamento del sistema produttivo e del commercio internazionale del nostro Paese”. Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla presentazione del Libro Blu 2020 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che è “uno strumento fondamentale di informazione e trasparenza in merito alle attività di un importante ente pubblico”.

“Il documento – ha dichiarato Fico – consente infatti alle istituzioni, prima tra tutte il Parlamento, ma anche agli operatori economici e a tutti i cittadini, di accedere a elementi di conoscenza e valutazione aggiornati in merito ad attività cruciali per la tutela di diritti ed interessi garantiti dalla Costituzione, come pure per il buon funzionamento del sistema produttivo e del commercio internazionale del nostro Paese”.

“Attraverso di esso – ha fatto notare il presidente della Camera – si può comprendere l’estesa articolazione dei compiti dell’Agenzia e della loro incidenza. Ciò vale anzitutto per il gettito erariale, avendo concorso l’agenzia ad acquisire entrate pari ad oltre 62 miliardi di euro nel solo 2020, anno peraltro di riduzione generalizzata del gettito a causa della pandemia. Ma vale anche e soprattutto per la tutela della salute e della sicurezza, per la prevenzione e il contrasto a reati connessi al riciclaggio, al terrorismo internazionale, alla contraffazione, per il rispetto della normativa in materia di giochi e scommesse”.