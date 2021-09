Rdc: Salvini, ‘premia i furbetti che non fanno niente da mattina a sera’

Roma, 9 set (Adnkronos) – Il reddito di cittadinanza “premia migliaia di furbetti che non fanno niente da mattina a sera. Noi dobbiamo premiare quelli che lavorano, non quelli con il macchinone”. Lo ha detto Matteo Salvini a Villapiana, in provincia di Cosenza.

“Se ci sono dei disabili che non possono lavorare, che non ce la fanno, è doveroso aiutarli. Ma stiamo dando 6-7-800 euro al mese a gente che con tre ore di lavoro nero si porta a casa più soldi di chi si alza al mattino e va a lavorare -ha aggiunto il leader della Lega-. Dobbiamo aiutare chi non ce la fa, è un dovere. Ma aiutare a spese vostre i furbetti, sbattere via miliardi di euro per dare una mano ai furbetti è una follia”.