Motomondiale: Rossi, ‘con Dovizioso formeremo una bella squadra, abbiamo un bel rapporto’

Alcaniz, 9 set. – (Adnkronos) – “Io e Dovizioso formeremo una bella squadra, siamo due piloti italiani con tanta esperienza, inoltre abbiamo anche un bel rapporto. Non ci siamo ancora incontrati, ma sono molto curioso di vedere come andrà sulla Yamaha e cosa dirà della M1, è una moto sicuramente molto diversa dalla Ducati. Sarebbe stato bello essere insieme anche nel 2022, ma io mi ritirerò a fine stagione. Intanto Morbidelli sta combattendo contro il tempo per provare a tornare a Misano con la Yamaha ufficiale, spero vada tutto bene, è una riabilitazione dura, ho visto Franco soffrire molto”. Così Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del fine settimana del Gp di Aragon. “Aragon è una pista particolare, interessante, molto difficile -aggiunge il ‘dottore’-. Qui il degrado delle gomme è sempre tosto. Troveremo condizioni differenti rispetto agli ultimi anni, quando faceva molto freddo. Invece questa volta si prevedono giorni caldi e forse dovremo usare le gomme dure. Storicamente questa non è una pista buona per la Yamaha”.