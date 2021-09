Motomondiale: Quartararo, ‘Aragon è la pista peggiore per me’

Alcaniz, 9 set. – (Adnkronos) – “Aragon è probabilmente la peggiore pista del calendario, non per la Yamaha, ma per me. Sono stato veloce lì in passato, ho ottenuto la pole position l’anno scorso ma non sono mai stato davvero costante. Quindi questa sarebbe una grande cosa da sistemare. Voglio migliorare il mio rendimento sul questo circuito ed imparare ad essere costante anche lì”. Lo dice il leader del mondiale MotoGp Fabio Quartataro alla vigilia del fine settimana di gara al Motorland di Aragon.

Il francese guida il mondiale con ampio margine. “Sono in una situazione completamente diversa rispetto agli ultimi due anni. Ho un feeling decisamente migliore sulla moto. Penso di avere la continuità che non avevo l’anno scorso, quando era sempre alti e bassi, ora siamo costanti e questo cambia tantissimo. Lottare per il campionato è legato alla costanza, un qualcosa che siamo riusciti a ottenere quest’anno.”