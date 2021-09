Messina: visite specialistiche a pagamento in reparto, sospeso medico accusato di peculato

Palermo, 9 set. (Adnkronos) – La misura interdittiva dall’esercizio della professione medica per un anno è stata notificata dai Finanzieri del Comando provinciale di Messina a Francesco Mastroeni, primario di Urologia dell’ospedale Papardo di Messina. Il medico è accusato di peculato. Attraverso acquisizioni di documenti, pedinamenti, intercettazioni e ricostruzioni contabili, effettuate dagli specialisti in materia di spesa pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, è emerso che il noto professionista messinese, legato all’azienda sanitaria da un contratto che prevedeva un rapporto di esclusività, eseguiva visite specialistiche all’interno del suo reparto, richiedendo e ricevendo, da un significativo numero di pazienti, il pagamento in contanti, di conseguenza omettendo di rilasciare ricevute fiscali e di versare all’azienda sanitaria la percentuale dovuta per l’attivita’ intramoenia che svolgeva.