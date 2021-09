Covid: indagini su minacce ‘no vax’, 8 indagati

Milano, 9 set. (Adnkronos) – Sono otto i decreti di perquisizione eseguiti dalla polizia e disposti nell’ambito dell’indagine coordinata dal capo della Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano Alberto Nobili e dal pm Piero Basilone a carico di appartenenti al mondo ‘No-Vax’. Le otto persone sono indagate per istigazione a delinquere aggravata.

Oltre a Milano le perquisizioni, condotte dalla Digos e dalla Polizia Postale di Milano in collaborazione con gli omologhi Uffici competenti, hanno interessato le province di Roma, Venezia, Padova, Bergamo e Reggio Emilia.

L’indagine trae origine dall’attività di monitoraggio condotta dai due Uffici investigativi milanesi, su input della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno e del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, nei confronti dei numerosi gruppi di protesta attivi sul web contro le misure di contenimento adottate dall’esecutivo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.