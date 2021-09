Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Oggi in Cdm voto unanime sull’estensione del #GreenPass e la Camera finalmente approva il decreto. È un bene per le persone, per l’economia, per il Paese. Lavoriamo tutti per evitare che si ripeta il dramma dell’autunno 2020: mai più lockdown, coprifuoco e chiusure”. Così la ministra Mara Carfagna su twitter.