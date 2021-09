Amministrative: Fratoianni in Lombardia, domani sera dibattito con Letta

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni sarà domani venerdi 10 e sabato 11 settembre in Lombardia per una serie di iniziative pubbliche a sostegno dei candidati sindaci, per la raccolta delle firme per la proposta di legge sulla tassazione delle grandi ricchezze, a difesa dei posti di lavoro.

Domani alle ore 11 sarà a Vimercate (Mb) in via Vittorio Emanuele, Parco Trotti. Alle ore 17.30 a Rho in piazza San Vittore. Infine alle ore 21 insieme al segretario del Pd Enrico Letta interverrà ad un dibattito alla festa di Sinistra Italiana in corso a Milano nell’area della cooperativa Labriola, in via Falck 51. Sabato 11 settembre Fratoianni sarà a Brescia, alle ore 9.30 al presidio dei lavoratori della Timken. Alle ore 10.30 al presidio ambientalista per il Garda in piazza Paolo VI.