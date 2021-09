Scuola: Usr Lazio, ‘per secondarie superiori ingresso in doppia fascia’ (2)

(Adnkronos) – Per il resto confermato l’assetto dell’anno scorso che ha funzionato: distanziamento, igiene, mascherine e la novità dei green pass. “Nel Lazio da quanto è emerso dall’ultimo incontro con l’Assessorato alla sanità, il 99% del personale è vaccinato – informa Pinneri – Per quanto riguarda i ragazzi siamo arrivati al 70%. Ci sono le condizioni perché tutto vada meglio rispetto all’anno scorso”.

Considerevoli gli sforzi dell’Usr per essere pronti al 13: “siamo al 40% di pianta organica occupata. Il personale ha lavorato tantissimo. C’è un concorso in atto speriamo con quello si possa raddrizzare la situazione”.