Scuola: preside Massimo (Roma), ‘paritarie escluse da super app per controllo green pass’

Roma, 8 set. (Adnkronos) – Va superato il termine ‘paritarie’. La dicotomia ‘statale-paritarie’. Esiste la scuola. “Come ci si può disinteressare soprattutto dei cittadini italiani che optando per queste scuole si devono sentire di serie b pur pagando le tasse; trattati da invisibili in un mondo culturalmente globalizzato”. Giovanni La Manna, direttore generale del prestigioso Istituto gesuita Massimiliano Massimo a Roma, frequentato da 900 studenti dall’infanzia al liceo, interviene con l’Adnkronos denunciando in occasione della giornata della cultura e della alfabetizzazione e in vista dell’imminente ritorno sui banchi “la discriminazione subita dalle scuole paritarie”, in quanto istituzione formativa ma anche comunità scolastica. Una disparità di trattamento ormai endemica tanto che “siamo i primi ad auto-differenziarci in automatico dalle statali”; e “senza eguali in Europa: in Francia, che è lo stato laico per eccellenza, i professori delle scuole gesuite sono pagati dallo Stato”.

“Oggi abbiamo iniziato con una lectio brevis il nuovo anno scolastico nel rispetto del nuovo protocollo di sicurezza – comunica – Per il controllo del Green pass in possesso di tutto il personale stiamo usando l’applicazione Verifica C19 e funziona. Proseguiremo in questa modalità anche dopo il 13 settembre, perché siamo stati esclusi dalla super app con cui sarà gestita la certificazione verde. Ma perché se posso rilasciare un diploma di maturità vengo escluso dalla super app o dalla presentazione di progetti? E’ difficile spiegarselo. Queste sono disparità di trattamento”.

L’Istituto Massimo, dove si è formato tra gli altri il premier Mario Draghi e che è rinomato per lo standard di eccellenza educativa, “è sottoposto regolarmente ad ispezioni di controllo – racconta il Direttore generale – E’ riconosciuto idoneo al funzionamento ma non viene inserito nel sistema ad ogni effetto perché è una paritaria. Identificazione già discriminante in sé”.